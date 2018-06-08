Пекин, 8 июня, 2018, 11:42 — ИА Регнум. На фоне все большего числа шагов США навстречу Тайваню Китаю необходимо готовиться к очередному кризису в Тайваньском проливе, сообщает китайское издание The Global Times.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Схватка

Издание обращает внимание на то, что комитет сената США по вооруженным силам опубликовал 6 июня новую версию Закона о защите национальной обороны (National Defense Authorization Act) 2019 года, в котором содержатся положения, призывающие к укреплению сотрудничества в области безопасности и военных связей с Тайванем, в том числе поддержка войск США для участия в учениях «Хан Куанг» на острове. Сенат США с высокой долей вероятности поддержит данный законопроект.

Версия этого закона 2018 года также привлекла большое внимание, поскольку он потребовал от министра обороны США оценить возможность обмена визитами кораблей военно-морских сил США и Тайваня. Конгресс также принял Закон о поездках в Тайвань (Taiwan Travel Act), который позволяет проводить встречи на высоком уровне между лидерами Тайваня и США. Эти законы посягают на принцип «одного Китая», который является политическим фундаментом китайско-американских отношений, что создает неопределенность в двусторонних отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Указанные законопроекты отражают растущую враждебность США по отношению к Китаю. Помимо напряженности в области торговли, США также заняли агрессивную позицию по вопросам безопасности, из-за чего Пекину теперь намного сложнее избегать трений в отношениях с Вашингтоном. С одной стороны, США стали активнее осуществлять провокации против основных интересов Китая с целью оказания на него давления и его сдерживания. С другой стороны, Вашингтон делает шаги, пытаясь избежать ответных мер Пекина и опасного противостояния.

В сложившихся условиях, отмечает издание, Пекин должен сохранять спокойствие перед лицом недобросовестного стратегического давления со стороны США. Необходимо определить, в чем состоит стратегическая позиция Китая и США,. Нельзя также забывать о преимуществе США и терять уверенность в собственных силах. Исходя из этого, Пекин должен заявить о своих основных интересах внешнему миру.

Тайваньский пролив является основным интересом Китая. После установления дипломатических отношений с Пекином Вашингтон в целом соблюдал принцип «одного Китая». Однако после телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа и лидера Тайваня Цай Инвэнь этот принцип был нарушен. Впоследствии конгресс США принял ряд актов, связанных с Тайванем. Вашингтон, похоже, играет активную роль в саботаже стабильности в Тайваньском проливе.

Китай и США, скорее всего, рано или поздно окажутся в ситуации нового кризиса в Тайваньском проливе, поэтому КНР необходимо провести предварительную подготовку. Китайский материк не боится кризиса в Тайваньском проливе, даже прямого столкновения и готов подавить агрессивность США и Тайваня и защитить национальное единство.

С помощью уступок невозможно добиться долгосрочного мира и сотрудничества между Китаем и США. Только в том случае, если обе страны будут действовать в соответствии с принципами и не будут переходить прочерченные друг другом красные черты, можно стабилизировать двусторонние отношения.

Напомним, между КНР и Республикой Китай было несколько кризисов, в том числе переходивших в вооруженное столкновение. В частности, территориальный спор в 1954—1955 годах из-за группы островов, расположенных у побережий провинций Чжэцзян и Фуцзянь, в заливе у порта Тайчжоу. На тот момент они находились под юрисдикцией Тайваня. Данный конфликт принято обозначать Первым кризисом в Тайваньском проливе.

Второй кризис между Тайбеем и Пекином произошел 23 августа 1958 года. В центре вооруженного конфликта также оказались спорные острова Цзиньмэнь и Мацзу. В свою очередь, Третий кризис имел место уже в 1995—1996 годах.