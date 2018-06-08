Брянск, 8 июня, 2018, 11:41 — ИА Регнум. В Брянске с 1 июля подорожает стоимость проезда в муниципальном городском транспорте. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Решение принято из-за увеличения стоимости топлива, запчастей и электроэнергии. Также роль сыграла и необходимость увеличения зарплат работникам муниципальных транспортных предприятий, которая сейчас составляет примерно 18,2 тыс. рублей в месяц.

Цитата из х/ф «Мне двадцать лет (Застава Ильича)». Реж. Марлен Хуциев. 1964. СССР В общественном транспорте

«Изменения вступают в силу с 1 июля 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии также отметили, что себестоимость проезда составляет 24 рубля. Разницу покроют из бюджета города.

Стоимость льготных проездных, которыми могут воспользоваться студенты, пенсионеры и школьники, не изменится. Месячный проездной для людей, которые не могут претендовать на льготы, на два вида транспорта будет стоить 1 тыс. рублей (только на троллейбусы или только на автобусы — 800 рублей).

Напомним, сейчас в троллейбусах и автобусах Брянска можно проехать за 16 рублей.

Ранее в мэрии анонсировали внедрение электронной оплаты проезда.