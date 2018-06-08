Ярославль, 8 июня, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Каждый день в Сеть выходят прядка 570 тыс. жителей Ярославской области в возрасте от 18 лет и старше. Об этом говорят данные исследования, вошедшего в доклад о состоянии гражданского общества в регионе в 2017 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pxer.ru Число ежедневных пользователей к маю 2017 года достигло 86,0%

Согласно данным последнего замера, сегодня в Ярославской области выходят в интернет 65,7% взрослого населения. В абсолютных значениях число пользователей интернета среди взрослого населения в Ярославской области в настоящий момент составляет около 670 тыс. человек.

В Ярославле, Переславле-Залесском, Рыбинске, Ростовском районе, Тутаевском районе, Ярославском районе и Гаврилов-Ямском районе число интернет-пользователей несколько выше, чем в остальных. Самый низкий уровень проникновения интернета в Ярославской области фиксируется в Брейтовском районе. Здесь выходят в сеть лишь 47% взрослого населения (при среднем областном показателе 65,7%).

Неуклонно растет и число ежедневных пользователей — к маю 2017 года их число достигло 86,0% (с 49% в 2008 году). Таким образом, каждый день в Сеть выходят прядка 570 тыс. жителей Ярославской области в возрасте от 18 лет и старше.

При этом 57,7% из них (т.е. ок. 328 тыс. человек) проводят в интернете от 1,5 часа до 2,5 часа в день. Длительность онлайн-сеансов в день у каждого четвертого интернет-пользователя в Ярославской области длится в среднем от 2,5 до 8,5 часа (150 тыс.чел.).

Что интересно, по состоянию на весну 2017 года в аудитории интернета доля мужчин несколько больше, чем женщин, и такая закономерность наблюдается с самого начала мониторингового исследования — то есть с 2008 года. С каждым годом в Ярославской области интернет используют все больше людей предпенсионного и пенсионного возраста: весной 2017 года 56,4%. В 2017 году пользовались возможностями интернета 23,3% от доли граждан старше 60 лет.