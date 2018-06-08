Берлин, 8 июня, 2018, 11:31 — ИА Регнум. В столице Германии полиция задержала ещё один калининградский туристический автобус, не отвечающий требованиям безопасности. Официальная страница берлинской полиции в «Фейсбуке» опубликовала фотографию неисправного автобуса с саркастической надписью:

Facebook.com/PolizeiBerlin «Да он же ещё хороший». Так немецкие полицейские шутят над неисправным российским автобусом

«Der ist doch noch gut» («Да он же ещё хороший»).

По данным правоохранительных органов Берлина, у российского автобуса повреждены тормозные диски и выхлопная труба, кроме того, протекторы шин изношены так, что это могло привести к разрыву покрышек во время движения.

Полицейские проверили автобус, когда он находился в берлинском аэропорту «Тегель». Водитель сообщил, что прибыл из Калининграда в Берлине этой ночью и планировал тут же ехать обратно (около 700 км в одну сторону).

В итоге машина была отправлена на штрафстоянку, а водителю пришлось заплатить залог в сумме 1500 евро.

ИА REGNUM уточняет, что это уже второй случай задержания туристического автобуса из Калининграда в Германии. Напомним, в марте 2018 года немецкая полиция остановила в Берлине автобус, который вёз калининградских школьников на экскурсию.

Тогда инспекторы установили, что тормозные диски у автобуса были также полностью изношены.