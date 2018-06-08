Рим, 8 июня, 2018, 11:31 — ИА Регнум. В пятницу, 8 июня, в Италии ожидаются серьезные проблемы с движением транспорта из-за забастовок работников авиа‑ и железнодорожных компаний, а также сотрудников компаний городского транспорта в целом ряде крупных населенных пунктов, сообщает информагентство Ansa.

Теофиль-Александр Стейнлен. Забастовка (фрагмент). 1910-е

Работники железных дорог ранее заявили о намерении провести общенациональную забастовку. Железнодорожные компании уже предупредили пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов.

Что касается движения городского транспорта, то особенно сильные проблемы ожидаются в регионе Лацио (с центром в Риме), а также в Турине. Кроме того, определенные проблемы могут возникнуть у пассажиров в Венеции, Кальяри, Палермо, Милане и Падуе. В некоторых городах запланировано проведение забастовки в течение нескольких часов, в других она должна занять весь день.

Первые отмены рейсов произошли еще 7 июня, сообщает Corriere della sera. В частности, 90 студентов колледжа из Бари не смогли улететь на Мальту рейсом Ryanair, поскольку анонсированная забастовка поставила под угрозу возможность возвращения самолета обратным рейсом.

Забастовки на транспорте — привычное явление для Италии: сотрудники компаний отрасли регулярно используют этот метод в своих переговорах с работодателями об улучшении условий труда и повышении заработной платы.