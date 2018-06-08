Лондон, 8 июня, 2018, 11:29 — ИА Регнум. «Тоттенхэм Хотспур» продлил контракт с вратарём команды Михелом Вормом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Luctor IV Михел Ворм

Отмечается, что 34-летний голландский голкипер подписал новое соглашение с клубом до конца сезона 2018/19.

Напомним, Ворм играет в «Тоттенхэме» с 2014 года, куда перешёл из клуба «Суонси Сити». В сезоне 2017/18 «Тоттенхэм» занял третье место в турнирной таблице английской премьер-лиги.