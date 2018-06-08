Киев, 8 июня, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Власти Швеции официально разрешили строительство двух ниток газопровода «Северный поток — 2» в своей экономической зоне. Об этом стало известно 7 июня.

Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». реж. Борис Степанцев. 1970. СССР — Это ты ревешь или я реву? — Я реву!

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов уже заявил по этому поводу, что Запад демонстрирует политику двойных стандартов в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2».

«С одной стороны, они формально говорят о продлении санкций, а с другой — помогают реализации российских экономических стратегических интересов, которые перечеркивают все наработки, которые осуществлены в последние четыре года… То есть Украина не устала от крови и боли, которую испытывает каждый, а наши партнеры устали от санкций, которые фактически выступают защитой для той же Европы», — сказал Турчинов.

В свою очередь, один из ведущих украинских экспертов по энергетике Юрий Корольчук, ссылаясь на материалы Reuters, утверждает, что будет построен не только «Северный поток — 2», а, возможно, даже и «Северный поток — 3».

«Наступает конец газового месторождения Гронинген в Нидерландах, и ЕС будет переживать катастрофический дефицит газа, который можно будет закрыть только за счет газа из России… Газ не добывается в ГТС Украины, поэтому от Украины здесь ничего не зависит», — констатирует эксперт.

Он подкрепляет свое мнение следующей статистикой — к 2022 году газодобыча на Гронингене будет сокращена почти вдвое: с 22 млрд кубометров в год до 12 млрд кубометров, а уже в 2030 году месторождение будет остановлено полностью.

«Всего в 2017 году здесь было добыто 24 млрд кубометров газа, а в 2013 году — вдвое больше — 48 млрд кубометров», — уточняет Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что в конце мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цель строительства «Северного потока — 2» — «уничтожить независимую газотранспортную систему Украины».

«(Взамен) построить за миллиарды долларов новую систему, которая в разы меньше по мощности, и поставить в зависимость всех европейских потребителей. Другой цели нет. Это не бизнес-проект. Это попытка поставить европейцев в зависимость», — отметил глава украинского правительства.

С аналогичными заявлениями не раз выступал президент Украины Петр Порошенко. Официальный Киев не скрывает, что рассчитывает на противодействие проекту «СП-2» со стороны США.