Киев, 8 июня, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 «перехватил» корабль ВМФ России вблизи острова Змеиный в Черном море, сообщает украинское издание «Думская» со ссылкой на источник, пожелавший остаться неизвестным.

Иван Семёнов. Рыболов-хвастун. 1956

По данным издания, 2 июня у острова был замечен неизвестный корабль, для выяснения принадлежности судна был направлен Ан-26. Самолет идентифицировал его как «малый ракетный корабль ВМФ России».

Источник издания отметил, что после обнаружения судно начало уходить в открытое море, а украинский патрульный самолет сделал несколько проходов вблизи корабля на малой высоте и вернулся на базу. Однако информацию не прокомментировали в оборонных ведомствах двух стран.

Напомним, в конце марта украинские пограничники арестовали российский сейнер «Норд», на борту которого находились 10 граждан РФ, после чего у членов экипажа отобрали паспорта. Позже суд на Украине арестовал еще одно российское судно-земснаряд «Печора» за добычу песка в районе Каркинитского залива Чёрного моря.

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