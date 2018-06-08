Ярославль, 8 июня, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Ярославль и болгарский Бургас стали городами-побратимами, это предусматривает соглашение, подписанное мэром города Владимиром Слепцовым и главой Бургаса Димитром Николовым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в обществе российско-болгарской дружбы «Шипка».

Сергей Терехин Бургас

Это результат 6-летнего труда большой команды как с российской, так и с болгарской стороны. Как отметили мэры Бургаса Димитр Николов и Ярославля Владимир Слепцов при подписании соглашения о побратимстве, значительный вклад в сближение наших городов внесли Почётный консул РФ в Бургасе Тонко Фотев и ярославское болгаро-русское общество дружбы «Шипка». Несмотря на продолжающиеся несколько лет совместные творческие, культурные и образовательные проекты, мэрами городов намечены перспективные направления сотрудничества, в том числе в экономике и туризме. Бургас готов принять российские инвестиции, обеспечить стабильное функционирование ярославского бизнеса на территории региона и поделиться европейским опытом в организации городских общественных пространств. Общество дружбы «Шипка» будет выступать представителем интересов и проводником идей между нашими городами», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя общество российско-болгарской дружбы «Шипка» Сергей Терехин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, подписание соглашения произошло во время Дней российской культуры. Городами-поборатимами Ярославля также являются немецкий Кассель, французский Пуатье, Берлингтон в США, Ювяскюля в Финляндии, английский Эксетер, и ряд других.