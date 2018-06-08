Киев, 8 июня, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Чемпионат мира по футболу не может стать большим спортивным праздником, так как он проходит в России, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает 8 июня «Укринформ».

Дарья Драй ИА REGNUM ЧМ-2018

Политик призвал все страны использовать спортивное мероприятие для сведения политических счетов и бойкотировать чемпионат. В качестве аргумента Парубий привел лишь собственное мнение о том, что Россия — это «агрессор». Также спикер считает, что в России живут одни «террористы», и призвал граждан всех стран не ехать на чемпионат, поскольку их обязательно «захватят в плен российские террористы».

Читайте также: Парламент Украины не смог договориться о запрете трансляции ЧМ-2018

Напомним, русофобская риторика Украины активно поддерживается многими странами Запада, в первую очередь США, Канадой, а также странами ЕС.