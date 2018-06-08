Гавайи, США, 8 июня, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Извержение вулкана Килауэа привело к тому, что гавайский залив Капохо заполнился потоками лавы, в результате чего территория архипелага увеличилась на 1,6 км (миля в длину), передает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Pxhere.com Лава стекает в море

Отмечается, что продвигающаяся к берегу лава уже уничтожила крупнейшее на Гавайях пресноводное озеро Грин Лэйк, испарив его.

В будущем увеличившаяся территория станет государственной землей, однако в течение нескольких лет она будет абсолютно непригодной для любой деятельности на ней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что потоки лавы из вулкана Килауэа уничтожили на Гавайях около 600 домов и построек.