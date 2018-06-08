Санкт-Петербург, 8 июня, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Фотовыставка «Президент России Владимир Путин» откроется в пятницу, 8 июня, в Невской куртине Петропавловской крепости. Она организована Международным фондом «Петербургская фотолетопись» в партнерстве с Фондом поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина — первого тренера по дзюдо будущего президента России.

Андрей Пронин ИА REGNUM Владимир Путин и Михаил Рахлин (справа) на Юношеском турнире по дзюдо в честь 80-летия тренера Анатолия Рахлина

Как отметили организаторы, на выставке «Президент России Владимир Путин» представлены фотографии из коллекции фонда «Петербургская фотолетопись», архивов пресс-службы президента РФ, а также личного архива Михаила Рахлина — заслуженного тренера России, главы Фонда поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина. Содействие и помощь в реализации фотопроекта оказало руководство Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Значительная часть представленных на выставке фотографий посвящена той важной роли, которую занимает спорт в жизни Владимира Путина.

«В своих интервью Владимир Путин не раз подчеркивал, что, если бы не спорт, неизвестно, как сложилась его дальнейшая судьба. А человеком, чей авторитет «существенно повлиял на его сознание и жизненные приоритеты», он называл своего детского тренера по дзюдо Анатолия Рахлина», — объясняют инициаторы фотовыставки.

Напомним, 23 мая отмечалось 80-летие со дня рождения тренера. В тот день в Санкт-Петербурге состоялся VI Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина, почетным гостем которого стал Владимир Путин.

Экспозиция, в которой представлено более ста фотографий, продлится до 24 июня 2018 года, сообщает агентство анонсов «Forsmi.ru».