Москва, 8 июня, 2018, 11:19 — ИА Регнум. В России за 2018 год число граждан-банкротов удвоилось. Так, по данным на конец мая 2018 года, количество банкротов составило 65,9 тыс. человек, что больше в два раза, чем на конец мая 2017 года. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

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Темпы роста числа граждан и индивидуальных предпринимателей, которых суды признают банкротами, сохраняются на уровне около 50% в год. В январе-мае 2018 года количество этих решений выросло в 1,5 раза, до 15 тыс. 628 человек. В Москве за пять месяцев банкротами стали 1305 граждан (+65% к январю-маю 2017 г.), в Санкт-Петербурге — 822 человека (+54%).

Рост потенциальных банкротов РФ — последствие активного кредитования

На 1 июня 2018 года потенциальных банкротов существенно больше — 712,05 тыс. человек. Это заемщики с долгом более 500 тыс. рублей и просрочкой платежа более 90 дней хотя бы по одному кредиту. При этом еще 9,80 млн человек имеют непогашенную просрочку по кредитам сроком более 90 дней.

В России в среднем на 100 тыс. человек приходится 45 банкротов. Больше всего банкротов отмечено в Вологодской области (148 банкротов на 100 тыс. населения) и Рязанской области (91 банкрот).

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в январе-марте 2018 года число граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, выросло в 1,5 раза до 8 966 человек (в 2017 году на 6%).

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