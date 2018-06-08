Чита, 8 июня, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Глупая выходка скотовода из Читы нанесла лесному фонду Забайкалья ущерб на сумму свыше 67 тыс. рублей. Подробности уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, если эти деяния причинили крупный ущерб»), сообщает 8 июля прокуратура Забайкальского края.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Травяной пожар

В процессе разбирательств выяснилось, что виновником пожара, случившегося 7 апреля 2018 года в окрестностях села Верхняя Талача Карымского района, стал 32-летний житель Читы. Находясь на животноводческой стоянке, мужчина умышленно поджёг траву на поле, прилегающем к лесному массиву.

В условиях засушливой погоды и ветра пожар быстро перешёл в разряд лесных, выгорело 467 гектаров лесной площади. Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел посмотреть, как горит лес.

Теперь животноводу грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на 10 лет и штрафом до 500 тыс. рублей, пояснил прокурор Карымского района Олег Власов.

По данным министерства природных ресурсов Забайкальского края, 8 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действует только лесной пожар в Кыринском районе на общей площади 1 га. Угрозы населённым пунктам нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 4 июня в крае действовало 83 лесных пожара. Горело 23 078 га леса в Могочинском, Нерчинско-Заводском, Хилокском, Петровск-Забайкальском, Улетовском, Каларском, Тунгиро-Олекминском, Тунгокоченском районах.