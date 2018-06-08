Якутск, 8 июня, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Жители Якутии выберут депутатов Госсобрания республики и главу региона 9 сентября. Голосования были назначены сегодня, 8 июня, на заседании парламента Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Решение было принято единогласно.

Уильям Хогарт. Выборы. 1755

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В назначении выборов главы региона народные избранники соблюли закон: дата голосования должна быть установлена не ранее, чем за 100 дней до выборов и не позднее чем за 90 дней. Необходимость досрочно избрать главу региона возникла в связи с тем, что экс-руководитель республики Егор Борисов 28 мая подал в отставку, хотя его полномочия истекали в 2019 году.

Необходимость назначать выборы депутатов Госсобрания республики возникла в связи с тем, что срок их полномочий подходит к концу: состав регионального парламента был избран 8 сентября 2013 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, помимо выборов главы и депутатов республики в Якутии в 2018 году пройдёт ещё два крупных голосования. Избирать будут мэра и членов гордумы Якутска. По словам врио главы региона Айсена Николаева, голосование за главу столицы региона состоится в декабре: закон это позволяет.

Напомним, необходимость голосовать за избранного в сентябре 2017 года мэра Якутска возникла в связи с тем, что занимавший эту должность Айсен Николаев 28 мая был назначен врио главы Якутии. Экс-руководитель республики Егор Борисов ушёл в отставку.

О намерении составить конкуренцию Николаеву в борьбе за кресло главы республики уже заявили экс-министр финансов региона Эрнст Берёзкин и депутат Нерюнгринского районного совета Александр Силин.

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