Москва, 8 июня, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) выявила более 90 сайтов с обнародованными ответами на вопросы Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Отмечается, что в Единый реестр запрещенной информации на основании решений судов всего было внесено 93 сайта.

«Владельцы 86 сайтов (на сегодняшний день) ограничили доступ к противоправной информации, — говорится в сообщении. — Владельцам еще 6 сайтов и провайдерам хостинга направлены уведомления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня в РФ в штатном режиме прошел ЕГЭ по математике, а 4 июня — экзамен по истории и химии.

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