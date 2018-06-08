Берлин, 8 июня, 2018, 11:12 — ИА Регнум. После визита Владимира Путина в Вену многие СМИ писали, что роль «наведения мостов» между Россией и Европой будет отведена именно Австрии. В конце концов, страна была одной из немногих в западном мире, кто не выслал ни одного российского дипломата после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в марте этого года в Великобритании. И все же австрийский пример перестает быть исключением из правил в рамках ЕС. Европейские бизнесмены внимательно наблюдают за активизацией дипломатических усилий по налаживанию отношений с Москвой по мере того, как Европа предпринимает первые попытки освободиться от чрезмерного патернализма со стороны США, пишет немецкое издание Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель и Владимир Путин

Только за последний месяц Москву с официальными визитами посетили: глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, а также немецкий министр экономики Петер Альтмайер. И все это в преддверии введения Вашингтоном протекционистских тарифов на импорт продукции из стали и алюминия, которые вступили в силу уже с 1 июня.

В сущности, это были не просто визиты, отмечает Die Welt. Это был явный признак того, что европейская экономика ищет себе путь обратно в Россию. Уже после того, как торговля между Россией и ЕС резко сократилась в результате введения взаимных санкций после событий 2014 года, российско-германский товарооборот, согласно данным таможенной службы РФ, в прошлом году увеличился на 22,8%, до 50 миллиардов долларов, а с января по март 2018 года он вырос еще на 22%.

Также, по данным немецкого «Бундесбанка», прямые иностранные инвестиции Германии в Россию в прошлом году составили порядка 1,6 миллиарда евро. Активно в настоящее время обсуждается Германо-Российская инициатива по цифровизации экономики, в рамках которой была совсем недавно разработана «дорожная карта»: «Мы видим большой интерес со стороны немецких компаний к сотрудничеству с Россией в области цифровых технологий», — отмечает генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

Однако не только Германия усиливает свои связи с Россией. В последние месяцы еще целый ряд различных европейских компаний заключили торговые соглашения и соглашения о сотрудничестве с РФ. Различные источники также сообщают об интенсификации диалога между Европейским и Евразийским экономическими союзами, отмечает Die Welt.

Все это потому, что европейцы все меньше иллюзий питают по отношению к политике США и потому не хотят упустить свой бизнес в России. «Идеальным вариантом для России является эмансипация Европы от давления со стороны США, и, как следствие, изменение ее политики в отношении Москвы», — поясняет Die Welt глава Ассоциации европейского бизнеса в России Франк Шауфф.

Как отметил в конце 2017 года глава Американской торговой палаты в РФ Алексей Родзянко в интервью Die Welt: «Если в Вашингтоне опасаются сотрудничества Европы с Россией, то закон о санкциях, принятый в августе 2017 года, — худшее, что можно было сделать. Он вбивает клин между США и Европой, выставляя Россию как оправдание. А это означает, что Европа будет действовать более самостоятельно и, возможно, скорее придет к соглашению с Россией».