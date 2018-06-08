Ярославль, 8 июня, 2018, 11:11 — ИА Регнум. 8 мая на заседании Ярославской областной думы руководитель Центра социального партнерства Елена Исаева обозначила основные тенденции в состоянии гражданского общества в регионе в 2017 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Общество становится все больше меркантильным

В частности, Елена Исаева отметила очень тревожный фактор: по ее словам, население Ярославской области серьезным образом снизило свое желание и возможность участвовать в таких процессах, как добровольчество и благотворительность.

«Когда мы начали смотреть, почему же население не желает включаться в те институты, которые являются ведущими и трендовыми, то люди говорят про низкий уровень жизни, отсутствие времени, интересы помощи своей семье, а не другим. Эти тенденции пугающие», — отметила Елена Исаева.

В подготовленном докладе за 2017 год говорится о том, что, в сложных экономических условиях в Ярославской области общество становится все больше меркантильным, личные интересы все чаще начинают доминировать над общественными.

«Это явление крайне негативно влияет на развитие гражданского общества в регионе, поскольку люди изолируются от общества, теряются ментальные и духовные связи между ними», — отмечают авторы.

Согласно исследованию, приоритетным жизненным ориентиром социума в Ярославской области сегодня является «доход/деньги» — порядка 66,8% респондентов назвали её самой важной. На втором месте среди жизненных приоритетов находится стабильность (55,2%). Для каждого третьего жителя Ярославской области самым важным ориентиром в т.ч. стал порядок (31,8%). Для 26% респондентов желание обладать личной свободой является одним из главных ориентиров, для 20% — личная безопасность и возможность самореализации. Порядка 10% выделили в качестве основной ценности свободу обмена информацией (12,8%) и патриотизм (8,0%).

Как показало исследование, в региональном обществе присутствует межпоколенческое различие во взглядах на ценности. В молодежной среде материальная ценность превалирует над всеми остальными (73,6%). С возрастом стремление к доходу начинает уступать место стабильности, и в результате среднее и старшее поколение испытывают равное желание обладать материальными активами и стабильностью.

Для молодежи, проживающей в Ярославской области, личная свобода и вопрос самореализации стоят на третьем и четвертом месте в рейтинге жизненных ценностей. Представители старшего и среднего поколения готовы поступиться ими ради порядка, личной безопасности.

Кроме этого, динамика экспертных оценок позволяет сделать вывод о том, что филантропство в Ярославской области сводится в большинстве случаев к подаче милостыни и передаче вещей в детские дома, дома инвалидов и т.д.