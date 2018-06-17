Москва, 18 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 18 июня, отмечается Всемирный день мотоциклиста. В этот день владельцы мототехники из разных стран отправляются на работу на мотоциклах или скутерах.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов, А. Котеночкин. 1969. СССР Мотоциклист

22 июля 1992 года сразу в нескольких странах энтузиасты пересели с автомобилей на мотоциклы и отправились на работу. Изначально акцию так и назвали — Ride to Work Day. Позже она постепенно превратилась в День мотоциклиста.

По результатам добровольной переписи, в середине 1990-х годов в акции участвовало уже более 5 тыс. человек. В 1997 году появился официальный сайт Всемирного дня мотоциклиста, который служит основной площадкой для любителей мототранспорта. Там они общаются, обмениваются опытом и готовятся к ежегодной акции.

До 2000 года акции устраивали неформально: озвучивали на сайте дату и там же договаривались с единомышленниками. Позже появилась некоммерческая организация Ride To Work Inc., которая оказывает юридическую и техническую поддержку мотоциклистам в США и Европе. Её представительства есть также в России, Канаде, Мексике, Эквадоре, Пуэрто-Рико, Израиле и на Филиппинах.

До 2008 года датой Дня мотоциклистов считалась третья среда июля, но со временем праздник перенесли на третий понедельник июня. Дату поменяли для того, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира. Это, в свою очередь, позволяет принять участие в акции большему числу любителей мототехники.

Главная цель акции — необходимость заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения.

Между тем Всемирного дня мотоциклиста могло и не быть, если бы не инженер Готлиб Даймлер, который в 1885 году запатентовал первый мотоцикл. Более 10 лет он занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Когда двигатель прошёл стадию исследования и был готов к использованию, нужно было найти машину, подходящую для его установки. Самым простым вариантом для этого оказался велосипед. 29 августа 1885 года Готлиб запатентовал своё изобретение как «Повозку для верховой езды с керосиновым двигателем».