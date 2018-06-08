Ярославль, 8 июня, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы проголосовали за присоединение Переславского района к городу Переславлю-Залесскому и образование единого городского округа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Plesheevo-lake.ru Переславль-Залесский

Против этого выступила только фракция КПРФ. Перед заседанием депутатам раздали копии обращения с подписями 718 человек, направленное против объединения. Аналогичное обращение, но только за объединение, также было роздано депутатам.

«Я помню по опыту 1990-х годов, когда Рыбинск и Рыбинский район были одним округом — несмотря на все усилия депутатов финансирование сельских территорий производилось по остаточному принципу. Надо все экономически взвесить, обосновать. Я понимаю, что в управлении будет проще, но надо думать и о людях», — сказал депутат Михаил Парамонов.

Коммунисты сказали, что нет проекта устава нового муниципального образования, экономического обоснования, новой структуры власти объединенной администрации. Коммунистам возразили представители «Единой России», представляющие Переславль в заксобрании.

«Данное объединение позволит повысить экономический потенциал города и района, что приведет к улучшению качества жизни», — сказал депутат Александр Кучменко.

В итоге 30 депутатов проголосовало за объединение, против 3, решение было принято. Проект закона теперь должен подписать губернатор Дмитрий Миронов, после чего начнется процесс объединения. Органы власти Переславского района и сельских поселений будут ликвидированы, а Переславская городская дума будет переизбрана уже с учетом присоединенных территорий, после чего будет переизбран и глава округа.