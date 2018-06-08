Братислава, 8 июня, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Крупнейшее в Словакии предприятие по производству алюминия Slovalco столкнулась с тем, что не может покупать сырье в России из-за санкций, введенных в США против российских физических лиц и компаний, заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини в интервью изданию Teraz.

Pentainvestments.com Slovalco

«Slovalco не может купить основное сырье у российских компаний или у крупнейшего в мире производителя алюминия, поскольку нарушит эти санкции», — сказал Пеллегрини.

В свою очередь, введенные в США импортные ограничения на алюминий словацкий премьер-министр не считает угрозой Slovalco. По его словам, Евросоюз является импортером алюминия, поэтому поставлять его в США не придется.

Slovalco Žiarsko является одним из ведущих производителей алюминия в ЕС с годовым оборотом более €400 млн. Ежегодно компания производит около 170 тыс. тонн первичного алюминия и почти 200 тыс. тонн алюминиевой продукции для дальнейшей переработки.