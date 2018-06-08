Москва, 8 июня, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Эксперты Moody's сочли «позитивным» прогноз для рейтингов банка «ФК Открытие», сообщает пресс-служба международного рейтингового агентства. Таким образом, банк выведен из списков на пересмотр.

Well-liked Офис банка «Открытие»

Долгосрочные рейтинги по долговым обязательствам и депозитам банка «Открытие» в иностранной и национальной валютах улучшены с «B1» до «B2». Базовая оценка кредитоспособности (BCA) и скорректированная BCA банка улучшена до «caa1» с «caa3».

Повышение рейтингов произошло после снижения объема проблемных активов, последовавшего за погашением задолженности банка «Траст». Кроме того, «Траст» покинул периметр консолидации, это положительно отразилось на достаточности капитала «Открытия».

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк объявил о санировании «ФК Открытие» в августе 2017 года. Активы «Открытия» перешли в учреждённый ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.

Прибыль созданной на базе «Открытия» финасовой группы, по данным ЦБ, составила около 50 млрд рублей в течение первых четырех месяцев 2018 года.