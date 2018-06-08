Москва, 8 июня, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Сбербанк с 9 июня снижает ставки по ипотеке до 9,4%, для зарплатных клиентов — до 9,1%, заявил 8 июня глава банка Герман Греф на годовом собрании акционеров.

Самые низкие ставки по ипотеке

«Ставка по ипотечным кредитам (для зарплатных клиентов) будет сокращена до 9,1%, базовая ставка, для всех остальных клиентов — до уровня 9,4%», — цитирует РИА Новости Грефа.

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Напомним, по мнению главы Сбербанка, на сегодняшний день в России исторически самые низкие ставки по ипотеке, а до конца 2018 года они могут еще снизиться.

Как сообщало ИА REGNUM, объемы ипотечного кредитования в России растут — в апреле 2018 года предварительная сумма выданных кредитов на приобретение жилья приблизилась к 250 млрд рублей.

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