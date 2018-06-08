Южно-Сахалинск, 8 июня, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко убежден, что строительство сухопутного перехода Сахалин-материк жизненно необходимо островному региону. Комментируя слова президента Владимира Путина, сказанные в ходе «прямой линии», глава региона подчеркнул важность того, что вековой вопрос строительства моста сдвинулся с мёртвой точки и находится на контроле у главы государства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Репка. Дело сдвинулось с мёртвой точки

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«Сегодня отсутствие надежного сухопутного сообщения между Сахалином и материком приводит к серьёзным ограничениям для местных жителей. Практически все товары народного потребления доставляются на Сахалин по морю, что существенно удорожает их стоимость. В частности, область ежегодно закупает на материке 45 тыс. тонн комбикормов и фуражного зерна, около 5,5 тыс. тонн химических удобрений, 300 тонн семенного картофеля, около 6 тыс. тонн сырья для мясной промышленности. Из-за частых штормов в Татарском проливе возникают частые паузы в работе паромной переправы Ванино — Холмск. На противоположной от острова стороне скапливаются объёмные партии грузов — по несколько сотен железнодорожных вагонов. По этой причине островные предприниматели и хозяйствующие субъекты вынуждены держать на складах постоянные запасы, отвлекая на это оборотные средства. Возникают и трудности с отправкой сахалинской продукции на материк. Важно, что сегодня вековая проблема соединения острова с Большой землёй находит своё решение. Вопрос сдвинулся с мертвой точки, он на контроле у президента. В ближайшее время будут сделаны дополнительные расчеты эффективности проекта — что он даст Сахалину, Дальнему Востоку и в целом стране. По предварительным оценкам для нас это около 15 тысяч новых рабочих мест, большие возможности для транзита грузов через сахалинские порты в двух магистральных направлениях — из Европы и России в страны АТР и в обратную сторону. С увеличением грузопотоков на Сахалине должны снизиться цены на важнейшие товары народного потребления, включая продукты питания и строительные материалы. Самое главное — сахалинцы больше не будут чувствовать себя оторванными от остальной России. Это огромный рывок в будущее», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, споры о необходимости строительства сухопутного перехода Сахалин-материк ведутся более 100 лет. Впервые о строительстве дамбы заговорили в царской России, пытался построить тоннель Иосиф Сталин, но стройку свернули после его смерти. Сегодня о строительстве моста говорят все чаще. Единственное, что настораживает всех дальневосточников, то, что Сахалинский мост обойдется в 3,5 раза дороже, чем Крымский. Дальневосточники переживают, что из-за гигантской стройки будут свернуты все социальные программы и без того очень проблемного и теряющего население макрорегиона.

В ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин подчеркнул, что необходимо тщательно рассмотреть все стороны этого вопроса — и возможности загрузки моста, и необходимость развития инфраструктуры на севере Хабаровского края, и геополитические вопросы.

Сейчас вопросами реализации крупного инфраструктурного проекта заняты сразу несколько федеральных ведомств. Ведущая роль отведена ОАО РЖД.