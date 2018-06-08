Москва, 8 июня, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СКР) возбудил новое дело в отношении топ-менеджера «Роснано» Андрея Горькова. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Роснано» как оно есть

По данным издания, управляющий директор «Роснано» по инвестиционной деятельности обвиняется в мошенничестве при вложении финансовых средств в инвестиционные проекты.

Это уже второе дело в отношении Горькова, арестованного в 2017 г. по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, топ-менеджер «Роснано» Андрей Горьков был задержан 10 июня 2017 г. — на следующий день после возбуждения против него уголовного дела.

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