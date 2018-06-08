Топ-менеджер «Роснано» стал фигурантом нового дела
Москва, 8 июня, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СКР) возбудил новое дело в отношении топ-менеджера «Роснано» Андрея Горькова. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
По данным издания, управляющий директор «Роснано» по инвестиционной деятельности обвиняется в мошенничестве при вложении финансовых средств в инвестиционные проекты.
Это уже второе дело в отношении Горькова, арестованного в 2017 г. по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, топ-менеджер «Роснано» Андрей Горьков был задержан 10 июня 2017 г. — на следующий день после возбуждения против него уголовного дела.
Читайте также: Басманный суд отправил под стражу топ-менеджера «РОСНАНО»
А также: Следствие просит суд арестовать топ-менеджера «РОСНАНО»