Москва, 8 июня, 2018, 10:52 — ИА Регнум. На Украине с начала 2018 года от кори умерли девять человек, из которых шестеро — дети. Об этом сообщает 8 июня пресс-служба Роспотребнадзора.

Ребёнок, больной корью. Иллюстрация 1920-х гг

«Рост заболеваемости корью, начавшийся летом 2017 года, наиболее интенсивно проявляется в текущем году. По данным Центра общественного здоровья минздрава Украины с начала 2018 года на Украине корью заболело более 18,1 тыс. человек, из которых около 11,8 тыс. — дети. От болезни умерло девять жителей, из них шестеро детей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что, в связи с неблагоприятной ситуацией с корью на Украине, ведомство усилило работу по иммунизации населения в приграничных с Украиной территориях России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года на Украине был зафиксирован резкий рост заболеваемости корью. По данным Минздрава с начала 2018 года опасной инфекцией заразилось более 15 тыс. человек, из которых более 9 тыс. составляли дети. Тогда от осложнений заболевания умерло восемь человек, из них шестеро — дети. Главной причиной заболевания является низкий уровень вакцинации населения.

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