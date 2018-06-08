Москва, 8 июня, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Российский писатель Захар Прилепин удовлетворен ответом президента РФ Владимира Путина на свой вопрос о возможном вторжении украинской армии в Донбасс в период ЧМ по футболу. Об этом писатель рассказал в интервью телеканалу RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

«Те вещи, которые мне хотелось услышать, я их так или иначе услышал», — сказал Прилепин.

Писатель отметил три ключевых тезиса, высказанных президентом. Первый — что наступление на Донбасс грозит Украине потерей государственности. Второй — что народ Донбасса запугать нельзя.

«И третий пункт — Россия делает всё для того, чтобы ситуация не пошла по киевскому сценарию», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос Захара Прилепина прозвучал во время «Прямой линии с президентом» 7 июня. Россия оказывает поддержку непризнанным республикам Донбасса и будет делать это и дальше, заверил писателя Владимир Путин.