Москва, 8 июня, 2018, 10:51 — ИА Регнум. На «Прямой линия с президентом России Владимиром Путиным, большинство вопросов было экономического характера, они касались цен на бензин и ослабления рубля, поэтому после «Прямой лини» ФАС решило заняться топливом в рознице, а Минфин подготовил законопроект о введении 90% пошлины как у нефти на топливо для экспорта. Новые меры российского правительства могут приводить к краткосрочным скачкам инфляции выше таргета ЦБ РФ 4 процента, однако мегарегулятор сможет справиться с инфляционными последствиями реформ, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

По его мнению, такая реакция характерна для исполнения прямых приказов и возможность снижения цен на бензин становится все более осязаемой уже в конце июня. Что интересно, по данным Росстата и ЦБ РФ, в мае годовая инфляция не сдвинулась с уровня 2,4%: скачок цен на топливо был компенсирован замедлением в продовольственном сегменте. Теплая погода и импорт овощей и фруктов снизили давление на расходы населения, но без быстрого решения по бензину инфляция снова будет расти, а ЦБ забирать с рынка ликвидность, как самый понятный ему механизм борьбы.

«Можно отметить, что скачки по решениям правительства в обратную сторону, то есть после неконтролируемого до начала возмущения роста, принимаются не сразу и нефтяники вместе с государством успевают получить «сливки». Несмотря на заверения ЦБ, РФ, регулятору будет очень трудно удержать позицию в 4%, как основную цель 2018 года, сдвиг вверх на 0,3−0,4% прогнозируется уже сейчас», — высказал сове мнение Ширяев.

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