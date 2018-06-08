Москва, 8 июня, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Рабочая группа Госдумы предлагает создать Фонд поддержки родных языков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом сообщил в ходе заседания рабочей группы по работе над законопроектом об изучении родных языков глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Old.minsvyaz.ru Вячеслав Никонов

Предложение о создании фонда будет содержаться в постановлении, которое комитет предложит Госдуме при обсуждении законопроекта в первом чтении.

«Мы предлагаем учредить Фонд поддержки родных языков», — сказал Никонов.

Планируется, что фонд будет заниматься подготовкой учебников и учебных пособий по родному языку и родной литературе, по экспертизе учебников и продвижению их через федеральные государственные образовательные стандарты.

«Мы считаем это сделать сделать необходимо», — сказал парламентарий, обратив внимание на то, что не ведется специальная подготовка педагогических кадров для коренных и малочисленных народов, а также указав на проблемы с подготовкой федеральных учебников.