Москва, 8 июня, 2018, 10:49 — ИА Регнум. В Москве в течение дня и вечером 8 июня местами ожидается дождь и усиление ветра с порывами 14−19 м/с, сообщает пресс-служба МЧС РФ по столице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

«Обходите шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Будьте внимательны и осторожны!» — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, сегодня днем в Москве и Подмосковье облачно, во второй половине дня ожидаются ливни. Максимальная температура воздуха в столице +13…+15 градусов, по области — +12…+17 тепла. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 745 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, 9, 10 и 11 июня дневная температура воздуха в Москве не превысит +19 градусов, 12 июня в столице ожидается потепление до +24 градусов.