Буэнос-Айрес, 8 июня, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Младшая сестра королевы Нидерландов МаксимыИнес Соррегьета совершила самоубийство. К такому выводу пришли эксперты из аргентинского Судебно-медицинского корпуса, пишет газета La Nación 8 июня.

Фрида Кало. Самоубийство Дороти Хейл (фрагмент). 1938

Осмотр тела показал отсутствие внешнего воздействия и травм, которые могли были быть получены при самообороне. Полный отчет судмедэкспертов будет представлен через неделю. Результаты токсикологических и гистопатологических исследований станут известны через два-три месяца. Полиция выяснила, что Соррегьета переживала депрессию.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 34-летней Инес Соррегьеты было обнаружено в ее квартире в Буэнос-Айресе 7 июня.