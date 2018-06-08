Берлин, 8 июня, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Все решения администрации президента США Дональда Трампа принимаются в ущерб Евросоюзу, будь то выход из ядерной сделки с Ираном или односторонние таможенные ограничения, сообщил 8 июня министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Ничто из этого не сделает мир лучше и безопаснее», — пояснил Маас. По его словам, Трамп отвернулся от порядка, который учитывал интересы многих стран, и перешел к одностороннему диктату в интересах США.

Министр напомнил, что Берлин до последнего воздерживался от критики в адрес Вашингтона, однако пришло время сказать, что Германия «больше не может безоговорочно полагаться на Америку с этим правительством».

По его словам, в международной политике происходит тектонический сдвиг, особенно это касается усиления Китая. «Речь идет об огромных изменениях и фундаментальных сдвигах», — пояснил министр, указав, что отныне мировым державам придется мириться с растущим влиянием Пекина.