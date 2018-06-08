Вашингтон, 8 июня, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Наследники Принса в день его 60-летия анонсировали выпуск посмертного альбома певца, который получил название «Piano & A Microphone», пластинка выйдет 21 сентября 2018 года. Об этом 7 июня сообщил портал Billboard.

Johnny Silvercloud Принс (уличное граффити)

Альбом будет состоять из девяти треков, которые музыкант записал в 1983 году, общая длительность записи составит 35 минут. Отмечается, что это ранние записи Принса, которые он сделал в самом начале своей карьеры. По стилистике они похожи на музыку, которую музыкант исполнял в ходе последнего концертного тура Piano & A Microphone, который прошёл в 2016 году.

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Напомним, тело Принса без признаков жизни обнаружили 21 апреля 2016 года в его имении, расположенном в городе Шанхассен США. Экспертиза показала, что певец скончался из-за передозировки обесболивающими средствами.