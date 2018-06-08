Переславль-Залесский, Ярославская область, 8 июня, 2018, 10:41 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области 11 июня состоится освящение и открытие памятника святителю Луке (Войно-Ясенецкому), архиепископу Симферопольскому и Крымскому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Переславской епархии

Переславская епархия Памятник святителю Луке в Переславле

Памятник святителю Луке работы скульптора Александра Аполлонова был установлен на территории Центральной районной больницы в 2015 году силами управления службы судебных приставов. Через два года гипсовый бюст святителя был поврежден вандалами — у него оторвали руку.

Реставрация памятника проведена на средства мецената Виктора Подчуфарова. Монумент будет вновь открыт на территории переславской больницы, в которой в начале ХХ века работал хирургом и главным врачом Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий.