Черкассы, Украина, 8 июня, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Чиновники Черкасского городского совета подозреваются в растрате более 3 млн гривен ($110 тыс.), сообщает 8 июня «Эспрессо».

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

Согласно сообщению, чиновники тратили бюджетные средства в пользу частного предпринимателя и ее мужа. Предприниматели должны были поставить некий товар, однако в реальности ничего не поставлялось, о чем чиновникам было известно. Тем не менее деньги из бюджета за фальшивую поставку были выделены. Под обвинение попали четыре человека: заместитель главы Черкасс, чиновник горсовета, а также предприниматель и ее муж.

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Напомним, ранее служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу Харьковского завода транспортного оборудования при попытке дать взятку в размере $2,29 тыс. прокурору военной прокуратуры Николаевского гарнизона.