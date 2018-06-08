Анкара, 8 июня, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Договор о поставке Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 служит делу безопасности государства, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Об этом сообщает 8 июня агентство Анадолу.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400 на боевом дежурстве

По словам главы турецкого МВД, приобретение у России систем С-400 минимизирует внешнюю уязвимость Турции, а само сотрудничество между Москвой и Анкарой по данному вопросу имеет отношения не к сфере политики, а к области безопасности турецкого государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня турецкие официальные лица заявили, что страна может начать закупать военную технику у России, если Вашингтон откажется от планов предоставить Анкере истребители-бомбардировщики F-35 согласно ранее заключённым договорённостям.

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