Сеул, 8 июня, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте только что завершил важный трехдневный визит в Южную Корею, который многие посчитали попыткой Манилы обеспечить себе дополнительный источник поддержки на фоне растущего напряжениях в отношениях с КНР из-за территорий в Южно-Китайском море, сообщает Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Родриго Дутерте

Южная Корея является пятым по величине торговым партнером Филиппин, а двусторонняя торговля в 2017 году достигла $14,3 млрд, тогда же Филиппины посетило более 1,5 млн граждан Республики Корея. В самом же островном государстве проживает крупнейшая корейская община во всей юго-восточной Азии. Сеул также является ключевым партнером Манилы в области безопасности благодаря продаже Филиппинам нескольких эскадрилий истребителей FA-50 и корветов класса Pohang, которые могут быть развернуты в Южно-Китайском море.

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Свою встречу с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином Дутерте завершил, заручившись целым рядом соглашений с южнокорейскими компаниями на общую сумму в $4,9 млрд, а также новыми гарантиями безопасности.

«Президент Мун Чжэ Ин и я подтвердили необходимость более тесного сотрудничества для решения традиционных и новых угроз, которые включают в себя терроризм, международную преступность и морское пиратство», — указал глава Филиппин.

«При достижении этой цели мы будем рассчитывать на Южную Корею как стабильного партнера при модернизации наших ключевых активов в области обороны, безопасности и правоохранительной деятельности», — добавил он.

Во время встречи в Голубом Доме в Сеуле Дутерте и Мун Чжэ Ин отметили «новую зрелость» в двусторонних отношениях, а Дутерте назвал Южную Корею «настоящим другом Филиппин», а президента страны — «еще более близким союзником». Филиппинский лидер подчеркнул «важность друзей, таких как Южная Корея», для его «независимой» внешней политики, которая на сегодняшний день воспринимается как ослабление зависимости Манилы от традиционных западных союзников, таких как США.

Но на фоне недавних споров с Китаем из-за Южно-Китайского моря, в том числе заявлений о возможности начала войны в случае пересечения кем-либо трех красных черт, у Дутерте были и другие причины идти на сближение с Сеулом.

Мун Чжэ Ин, в свою очередь, отметил «замечательный прогресс», который произошел между двумя странами «за последние 70 лет во всех областях, в том числе в политике, экономике, культуре и личных связях». Филиппины также играют ключевую роль в «Новой южной политике» Сеула, направленной на укрепление связей с ключевыми государствами в Юго-Восточной Азии.

Сеул интересуется не только благоприятной демографией и экономическим потенциалом крупных южных соседей, но также стремится увеличить свой стратегический капитал за счет расширения сотрудничества и поддержки со стороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это особенно важно на фоне крайне важных переговоров о судьбе Корейского полуострова.

Напомним, в конце мая МИД Филиппин передал Китаю протест и заявил о «красных линиях» в Южно-Китайском море — прежде всего по вопросу о природных ресурсах. По словам дипломатов, «если кто-то начнет разрабатывать природные ресурсы в Западном Филиппинском море — Южно-Китайском море, он объявит войну».

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