Москва, 8 июня, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Законопроект о статусе родного языка Госдума может обсудить в первом чтении 19 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом сообщил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия») в ходе заседания рабочей группы. Заседание комитета состоится 15 июня.

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Вместе с тем уже предлагается ряд поправок, которые планируется учесть при обсуждении инициативы во втором чтении. Так, предполагается дать возможность изучения русского языка как родного.

«Это развязывает ситуацию, но при этом изучение родного языка остается обязательным для всех, но одним из этих языков может быть русский язык», — сказал глава комитета.

Еще одна новация — каким образом осуществляется выбор этого родного языка в качестве языка обучения или в качестве предмета для обучения.

«Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе обучающихся, родителей, законных представителей… до получения ими основного общего образования на основании заявления», — процитировал он поправку.

Речь идет о том, чтобы при поступлении в первый класс и в пятый родители подавали заявление о том, на каком языке ребенок будет обучаться, пояснил Никонов.