В ролике Гая Ричи к ЧМ-2018 снялся футболист Смолов
Лондон, 8 июня, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В посвященном чемпионату мира—2018 в РФ видеоролике, режиссером которого выступил британский режиссер Гай Ричи, снялся нападающий сборной России по футболу Федор Смолов.
Главным героем ролика, который обнародован на портале YouTube, является мальчик Андрей, который якобы является будущим российского футбола. Одновременно с сюжетом об истории подростка показывается, как удалось добиться успеха известным на сегодняшний день футболистам.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 14 июня по 15 июля в Российской Федерации пройдет чемпионат мира (ЧМ) по футболу. Матчи примут 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Сочи, Калининград, Волгоград, Самара и Саранск.
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