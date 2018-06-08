Лондон, 8 июня, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В посвященном чемпионату мира—2018 в РФ видеоролике, режиссером которого выступил британский режиссер Гай Ричи, снялся нападающий сборной России по футболу Федор Смолов.

Soccer.ru Фёдор Смолов в составе московского «Динамо»

Главным героем ролика, который обнародован на портале YouTube, является мальчик Андрей, который якобы является будущим российского футбола. Одновременно с сюжетом об истории подростка показывается, как удалось добиться успеха известным на сегодняшний день футболистам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 14 июня по 15 июля в Российской Федерации пройдет чемпионат мира (ЧМ) по футболу. Матчи примут 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Сочи, Калининград, Волгоград, Самара и Саранск.

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