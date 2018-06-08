Ульяновск, 8 июня, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области следователи возбудили уголовное дело по факту смерти семилетнего ребенка-инвалида в Димитровграде, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

По данным ведомства, девочка страдала детским церебральным параличом, 4 июня ее состояние ухудшилось, родители вызвали скорую помощь, однако к приезду медиков ребенок умер.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге по факту гибели двухлетнего ребёнка следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мальчик скончался от полученных в результате пожара тяжёлых термических ожогов.

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