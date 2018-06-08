Чебоксары, 8 июня, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Региональное СУСК по Чувашии обнародовало детали уголовного дела в отношении 41-летнего чебоксарца, которого подозревают в заказном убийстве своего бывшего бизнес-компаньона. Причиной могли стать неоднократные конфликты между бизнесменами и личная неприязнь, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя ведомства Олег Дмитриев.

Поль Сезанн. Убийство. 1870

Следствие считает, что в октябре 2016 года в Чебоксарах обвиняемый «с целью организации убийства» организовал сбор сведений о частной жизни своего знакомого, с которым они являлись соучредителями коммерческой организации. Согласно материалам дела, между ними неоднократно были конфликты. Затем, по данным следствия, собранная информация была передана исполнителю убийства — 28-летнему жителю Свердловской области.

Вечером 25 декабря 2017 года в северо-западном районе Чебоксар тот выстрелил в жертву из обреза ружья, но промахнулся. В результате совместной операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, исполнитель убийства был обезврежен и задержан на месте преступления, несмотря на оказанное вооруженное сопротивление. Орудие преступления изъято.

Предполагаемому заказчику убийства предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.137 УК РФ («Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») и ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация и покушение на убийство по найму»).

В следственном управлении отмечают, что причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям удалось установить в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Свердловской области. Оба злоумышленника находятся под стражей.

«В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе проведен ряд судебных экспертиз: баллистические, почерковедческие, компьютерно-техническая, комплексная портретная и фототехническая, генетические и криминалистическая», — сказал Олег Дмитриев.

Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, ранее в Чувашии был задержан депутат Чебоксарского городского собрания, подозреваемый в организации и покушении на убийство по найму.

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