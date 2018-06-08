Брюссель, 8 июня, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Широкий ассортимент продукции, произведённой в США, включая сталь, будет облагаться дополнительными пошлинами. Их уже с июля 2018 года намерен ввести Евросоюз в ответ на действия Соединённых Штатов, которые с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики. Соответствующее решение было одобрено Еврокомиссией 6 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Как пояснил 8 июня в эфире французской радиостанции «Сюд-радио» еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси, Еврокомиссия в рамках Всемирной торговой организации инициировала процедуру урегулирования разногласий, которая продлится около месяца. «И по завершении этого месяца мы введем в действие эквивалентные меры в отношении ряда товаров из США, чтобы тем самым продемонстрировать, что мы не намерены допускать подобной эскалации ситуации (со стороны Трампа — прим. ИА REGNUM )», — отметил еврокомиссар.

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Так, Евросоюз готов обложить различные категории товаров производства США пошлинами в размере от 10% до 50%, а пошлины на все виды стали, включая трубную продукцию, кроме полуфабрикатов, составят 25%. Такой ответ на «одностороннее незаконное решение США» комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем назвала взвешенным и адекватным. При этом она высказала сожаление, что США не оставили ЕС другого выбора, как ввести «заградительные меры».

Как сообщало ИА REGNUM, указ о введении торговых пошлин на сталь и алюминий из других стран президент США подписал в марте 2018 года. Но введение сборов для стран Евросоюза, Канады и Мексики было временно отложено — до 1 июня. С этого дня 25%-я пошлина на сталь и десятипроцентная на алюминий начали действовать и для этих стран.