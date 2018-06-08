Париж, 8 июня, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал доклад о вездесущности пластика в Средиземном море, который отравляет всю морскую цепочку питания и угрожает здоровью человека.

Andy Arthur Плакат за рециклизацию отходов

Средиземноморье находится на грани удушения, говорится в докладе. Это почти закрытое море может превратиться в «море пластика», предупредил 8 июня Всемирный фонд дикой природы. Ассоциация предлагает ряд мер, направленных на то, чтобы избавиться от этих отходов.

Доклад фонда вызывает тревогу. В Средиземном море сконцентрировано рекордное количество «микропластика». Эти крошечные кусочки менее 5 миллиметров отравляют всю морскую цепочку питания и угрожают здоровью человека.

В целом, концентрация «микропластика» почти в четыре раза выше» в этом почти закрытом море, чем на «континентах» пластиковых отходов, обнаруженных в океанах, — подчеркнули во Всемирном фонде дикой природы. Причина в вездесущности пластика в повседневной жизни и переработке только одной трети пластиковых отходов в Европе. Чтобы изменить ситуацию, Неправительственная организация выступает за обязательное международное соглашение о сокращении пластиковых отходов.

Всемирный фонд дикой природы призывает активизировать рециркуляцию и сбор отходов. Ассоциация также призывает к запрету всех одноразовых пластиковых пакетов к 2025 году.

Промышленность должна разрабатывать альтернативные пластмассе материалы, пригодные для вторичной переработки или компостирования. «В индустрии туризма (…) следует избегать использования одноразовых пластиковых изделий, таких как пакеты, бутылки, пробки или соломки», — говорится в докладе.

Ассоциация также выступает за «борьбу» с пластиком в индивидуальном порядке: выбирать биоразлагаемую зубную нить, целлюлозные губки, керамическую посуду, стеклянные бутылки, хлопчатобумажные полотенца или коврики для йоги из бамбуковых волокон.