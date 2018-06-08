Ленинградская область, 8 июня, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Ленинградской области утвердила формы документов для использования на местных выборах в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Одновременно в регионе завершился процесс формирования 941 участковой избирательной комиссии на новый пятилетний срок, сообщили ИА REGNUM 8 июня в Леноблизбиркоме.

Леноблизбирком Голосование на выборах в Ленобласти

В сентябре текущего года в Ленинградской области пройдут очередные выборы депутатов Колтушского сельского поселения Всеволожского района и досрочные выборов депутатов Волошовского сельского поселения Лужского района. До конца июня должна пройти официальная процедура назначения этих выборов.

Но еще до осеннего голосования, 24 июня 2018 года, в регионе состоятся досрочные выборы депутатов Шлиссельбургского городского поселения Кировского района, а также дополнительные выборы депутатов Елизаветинского сельского поселения Гатчинского района, Усть-Лужского, Пустомержского, Фалилеевского сельских поселений Кингисеппского района, Гостицкого сельского поселения Сланцевского района, Приладожского городского поселения Кировского района

На заседании Леноблизбиркома были утверждены образцы избирательных бюллетеней, типовые требования к их изготовлению, другие документы, связанные с проведением муниципальных выборов.

Тем временем в Ленинградской области завершился процесс формирования 941 участковой избирательной комиссии (УИК) на новый пятилетний срок. В состав УИК вошло более 12 тысяч членов.

«Большинство членов УИК в Ленинградской области — более 10-ти тысяч — женщины. Почти 12% членов УИК — это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, 27% членов УИК — в возрасте от 30 до 40 лет, 24,5% членов УИК в возрасте от 40 до 50-ти лет, члены УИК старше 50-ти лет составляют почти 37%», — рассказали в областном избиркоме.

От политических партий в составы УИК в Ленобласти вошли почти пять тысяч человек: от партии «Единая Россия» — более 1700 членов, от КПРФ — более 1150, от партии «Справедливая Россия» — более 1 тысячи, от ЛДПР — более 970, от партии «Родина» — 9 человек, от партии «Яблоко» — 2 человека.

Сейчас в регионе проходят первые заседания вновь сформированных УИКов, избираются заместители председателя и секретари комиссий. В дальнейшем будет проводиться обучение вновь новых членов УИК. При этом более половины членов всех УИК в Ленинградской области уже имеют опыт работы в избирательных комиссиях.

Напомним, на выборах президента РФ в марте 2018 года явка избирателей в Ленобласти составила 66,89%, что на 4% больше, чем на выборах президента в 2012 году. Ленобласть вошла в число 15-ти регионов страны по максимальному увеличению абсолютной явки. При этом 79,01% избирателей Ленинградской области (703 тысячи 423 избирателя) проголосовали за Владимира Путина (+17% к выборам 2012 года).