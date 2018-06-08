Путин приоткрыл завесу над таинственным термином «налоговая донастройка»
Москва, 8 июня, 2018, 10:24 — ИА Регнум. О том, что в России не планируется введение налога с продаж, — это, безусловно, хорошая новость для населения и бизнеса. Повышение НДФЛ или прогрессивное налогообложение доходов в настоящее время только увеличило бы внушительный российский теневой сектор экономики, объем которого МВФ оценивает в $300 млрд. А введение налога с продаж могло бы привести к росту цен на потребительские товары и услуги и увеличить инфляцию, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.
Интересно отметить, что Аркадий Дворкович, единственный из бывших госчиновников, который ранее считал повышение ставки НДФЛ до 15% целесообразным для экономики и нечувствительным для населения, в состав нового правительства не вошел. С политической точки зрения ясно, что государство не пойдет на непопулярные решения.
«Однако пока остается не полностью ясным, что означает «налоговая донастройка», о которой недавно говорил вице-премьер уже нового правительства Антон Силуанов. В частности, пока не ясен вопрос с повышением ставки НДС до 20% и в особенности с тем, будет ли отменена льготная ставка данного налога. А ведь это повышение, если произойдет, тоже может стать существенным инфляционным фактором», — отметила эксперт.
В правительстве уже всерьез обсуждается введение весьма неоднозначного «налога на самозанятых» уже в 2019 году. В данном случае можно согласиться с мнением главы Счетной палаты Алексея Кудрина, что в условиях высоких цен на нефть повышение НДС нецелесообразно, так как государство получает нефтяные сверхдоходы, и все, что необходимо сделать для роста поступлений в госбюджет, это увеличить цену отсечения по нефти, начиная с которой, полученные в бюджет доходы будут считаться сверхдоходами.
«Таким уровнем может быть $45−50 за баррель вместо нынешних $40 за баррель, заложенных в бюджет. И в этом случае населению не придется нести бремя повышения НДС. Однако вопрос о том, как быстро Россия избавится от углеводородной зависимости в таком случае, пока тоже остается открытым», — высказала свое мнение Мильчакова.
Напомним, в ходе «Прямой линии» 7 июня президент России Владимир Путин прокомментировал болезненные вопросы о налогообложении российских физических и юридических лиц и о том, какие налоговые изменения нас ожидают в ближайшее время. Президент успокоил население, сообщив, что повышение ставки НДФЛ либо введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц не планируется, так как это экономически нецелесообразно. Не планируется также введение налога с продаж.
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