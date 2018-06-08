Москва, 8 июня, 2018, 10:24 — ИА Регнум. О том, что в России не планируется введение налога с продаж, — это, безусловно, хорошая новость для населения и бизнеса. Повышение НДФЛ или прогрессивное налогообложение доходов в настоящее время только увеличило бы внушительный российский теневой сектор экономики, объем которого МВФ оценивает в $300 млрд. А введение налога с продаж могло бы привести к росту цен на потребительские товары и услуги и увеличить инфляцию, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Интересно отметить, что Аркадий Дворкович, единственный из бывших госчиновников, который ранее считал повышение ставки НДФЛ до 15% целесообразным для экономики и нечувствительным для населения, в состав нового правительства не вошел. С политической точки зрения ясно, что государство не пойдет на непопулярные решения.

«Однако пока остается не полностью ясным, что означает «налоговая донастройка», о которой недавно говорил вице-премьер уже нового правительства Антон Силуанов. В частности, пока не ясен вопрос с повышением ставки НДС до 20% и в особенности с тем, будет ли отменена льготная ставка данного налога. А ведь это повышение, если произойдет, тоже может стать существенным инфляционным фактором», — отметила эксперт.

В правительстве уже всерьез обсуждается введение весьма неоднозначного «налога на самозанятых» уже в 2019 году. В данном случае можно согласиться с мнением главы Счетной палаты Алексея Кудрина, что в условиях высоких цен на нефть повышение НДС нецелесообразно, так как государство получает нефтяные сверхдоходы, и все, что необходимо сделать для роста поступлений в госбюджет, это увеличить цену отсечения по нефти, начиная с которой, полученные в бюджет доходы будут считаться сверхдоходами.

«Таким уровнем может быть $45−50 за баррель вместо нынешних $40 за баррель, заложенных в бюджет. И в этом случае населению не придется нести бремя повышения НДС. Однако вопрос о том, как быстро Россия избавится от углеводородной зависимости в таком случае, пока тоже остается открытым», — высказала свое мнение Мильчакова.

Напомним, в ходе «Прямой линии» 7 июня президент России Владимир Путин прокомментировал болезненные вопросы о налогообложении российских физических и юридических лиц и о том, какие налоговые изменения нас ожидают в ближайшее время. Президент успокоил население, сообщив, что повышение ставки НДФЛ либо введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц не планируется, так как это экономически нецелесообразно. Не планируется также введение налога с продаж.

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