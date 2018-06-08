Москва, 8 июня, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Российский хоккеист, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко объявил об окончании карьеры из-за травмы. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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«Я принял решение завершить свою карьеру профессионального хоккеиста. Моя травма не позволяет мне больше играть на хорошем уровне. Я хочу искренне поблагодарить: всех руководителей, тренеров и партнеров, с кем я работал в той или иной команде. Я получал колоссальное удовольствие от игры в хоккей», — написал Григоренко.

Напомним, Григоренко выиграл Кубок Гагарина в 2011 в составе уфимского «Салавата Юлаева». Также он выступал за тольяттинскую «Ладу», московский ЦСКА, череповецкую «Северсталь» и магнитогорский «Металлург».

За свою карьеру в КХЛ Григоренко сыграл в 526 матчах, в которых забросил 168 шайб и сделал 152 результативных передачи.