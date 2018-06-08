Горно-Алтайск, 8 июня, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Школьники из Республики Алтай подняли флаг движения Юнармия на высоту 3 тыс. метров, покорив горную вершину на границе с Китаем. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Цитата из х/ф «Вертикаль». Реж. Станислав Говорухин. 1967. СССР Альпинисты

В Горном Алтае, в Кош-Агачском районе прошли военно-полевые сборы юнармейцев. Сто школьников и участников движения поднялись на вершину, расположенную на российско-китайской границе.

Участники похода прошли 11 км по горной и скалистой местности. Им помогали военнослужащие радиорелейной роты дислоцированной здесь дивизии противовоздушной обороны ЦВО.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийское военно-патриотическое общественное движение Юнармия было создано в январе 2016 года по инициативе Минобороны РФ. К концу 2017 года в нем участвовало около 200 тыс. человек.

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