Чебоксары, 8 июня, 2018, 10:13 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего нижегородца, которого обвиняют в развратных действиях и порнографии. Пострадавшими проходят 11 несовершеннолетних из пяти регионов, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя СУСК по Чувашии Олег Дмитриев.

Филипп Мерсье. Школа для девочек. 1738

По данным следствия, в 2017 году, находясь в Нижнем Новгороде, обвиняемый находил через одну из социальных сетей в интернете несовершеннолетних девочек:

«Он знакомился с ними в виртуальном пространстве, а затем вёл переписку на сексуальные темы, пробуждающие у них к этому нездоровый интерес. Кроме того, путём обещаний материальных благ, уговоров, а также шантажа и угроз требовал от некоторых из них присылать ему свои фотографии интимного характера, а также сам отправлял им материалы порнографического содержания», — сказал Олег Дмитриев.

Всего по уголовному делу установлено 11 пострадавших из пяти регионов — Чувашии, Калужской и Московской областей, Пермском и Красноярском краях. Жертвами стали девочки в возрасте от 10 до 14 лет.

О произошедшем узнали родители двух потерпевших из Чувашии, после чего обратились в следственные органы. Злоумышленник был установлен во взаимодействии с отделом «К» МВД по Чувашии. Во время расследования установлены и другие пострадавшие.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетних потерпевших» — четыре эпизода), ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»), пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконный оборот порнографических материалов среди несовершеннолетних» — 14 эпизодов), ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни» — два эпизода).

Согласно экспертизе, у обвиняемого выявлена гетеросексуальная педофилия, в связи с чем он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

В следственном управлении констатируют, что сообщения о преступлениях в отношении детей в последнее время регистрируются правоохранительными органами «всё чаще».

«И по этому поводу уже пора бить во все колокола. Имеются многочисленные факты знакомства и общения детей в социальных сетях с совершенно незнакомыми лицами, персональные данные, как правило, являются ложными. Последние представляются сверстниками несовершеннолетних, хотя они уже давно таковыми не являются. В случае если в адрес ребенка посредством интернета совершаются аморальные, противоправные действия, высказываются какие-то угрозы, он должен знать, что необходимо сразу сообщить об этом родителям, а тем следует сразу же обратиться в правоохранительные органы и при необходимости — к психологу. Современные возможности криминалистики позволяют установить тех, кто совершает преступления посредством интернета», — сказал Олег Дмитриев.

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В то же время специалисты призывают полагаться не только на правоохранительные органы, родителям нельзя терять бдительность и надо учить детей, как правильно вести себя в социальных сетях: свести к минимуму информацию о себе, публикуемую в свободном доступе, не выкладывать в сеть свои личные фотографии и видео, информацию о возрасте, месте жительства и обучения. Не следует добавлять к себе в «друзья» незнакомцев и вести с ними переписку, необходимо ограничить доступ к своим аккаунтам посторонних лиц.