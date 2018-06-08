Ижевск, 8 июня, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Общий объем просроченной задолженности потребителей Удмуртии за газ составил по состоянию на 1 июня 1,386 млрд рублей. Об этом сообщает дочерняя структура «Газпрома» — ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск».

CafeCredit.com Вереница долгов

29 организаций региона не исполняют график погашения просроченной задолженности, который подписали власти республики и поставщик ресурса.

В числе наиболее проблемных должников: МУП ЖКХ города Можга — 90 млн рублей; ООО «Завьялово-энерго» — 49 млн рублей; ООО «Игринская энергетическая компания» — 29 млн рублей; МУП Камбарского района «Энергия» — 27 млн рублей; ООО «Практическая метрология» Балезинского района — 24 млн рублей; АО «Камский завод ЖБИ» — 23 млн рублей; ООО «Малопургинское ЖКХ» — 12 млн рублей.

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Удмуртская «дочка» российского газового холдинга планирует применить крайнюю меру — ограничение поставки газа в отношении должников.

«При этом ответственность за надлежащее обеспечение населения и социальных потребителей тепловой энергией и горячим водоснабжением полностью лежит на должностных лицах и руководителях теплоснабжающих организаций и руководителях муниципальных образований, на территории которых осуществляют свою деятельность данные предприятия», — отметили в компании.

Поставщик газа напомнил, что глава Удмуртии Александр Бречалов 30 мая уже критиковал работу глав районов в части исполнения обязательств по оплате ресурса и грозил взысканиями.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам Бречалова, на конец мая долги Удмуртии за газ составили 520 млн рублей, что в два раза превышает плановый показатель. Однако он отметил, что республика будет поэтапно погашать задолженность.

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По его оценке, расплачиваться с «Газпромом» предстоит в течение нескольких лет.

В связи с накопленными долгами за газ «Газпром» в 2015 году приостановил финансирование работ по строительству 50-метрового бассейна в Ижевске, которое стартовало в 2012 году.