Иркутск, 8 июня, 2018, 10:15 — ИА Регнум. В правительстве Иркутской области произошла реорганизация, в ходе которой к министерству лесного комплекса присоединили службу по охране и использованию животного мира, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Win32Sality Лесная тропа. Иркутская область

Как пояснил глава минлеса Иркутской области Сергей Шеверда, слова которого цитирует i38.ru, такое объединение более логично, поскольку и птицы, и звери в основном находятся на территории лесного фонда, который занимает 86% всей площади региона.

По мнению министра, объединение функций позволит в разы увеличить число инспекторов, контролирующих лесные и охотничьи угодья.

«Теперь лесные инспекторы, штатную численность которых Рослесхоз увеличил для Иркутской области до с 443 до 631 человека, могут сообщать о нарушениях по линии добычи животных охотничьим инспекторам для дальнейших разбирательств. Ранее такого механизма предусмотрено не было», — пояснил министр.

Известно, что в составе объединённого министерства теперь есть три отдела и заместитель министерства, курирующий именно это направление. На эту должность назначен Алексей Туга. В его ближайших планах — подготовка нормативного документа, позволяющего всем инспекторам составлять протокол по нарушениям и в лесной сфере, и по линии охоты.

«Бороться с кем, есть: число браконьеров стабильно и если и снижается, то не на много», — отметил Алексей Туга.

Напомним, к неутешительным выводам пришёл учёный-орнитолог Виталий Рябцев, исследуя хищных птиц в Иркутской области: лесные пожары, лесорубы и любители отдыха на природе практически изжили многие редкие виды пернатых.

«Вне федеральных ООПТ, на огромных территориях, лишённых реального охотничьего контроля, царит настоящая браконьерская вакханалия», — считает учёный Виталий Рябцев.